Каток, лыжню, резиденцию и почту Деда Мороза откроют 1 декабря в парках Ступина

Реализацию проекта «Зима в Подмосковье» и готовность парков к работе в зимний период обсудили на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Ступино.

«1 декабря мы открываем зимний сезон и ждем наших жителей, гостей в празднично оформленных, красивых, комфортных парках. «Зима в Подмосковье» стала узнаваемым брендом. Люди ждут комфортные катки, красочные ледовые шоу, матчи с легендами хоккея и другие активности, которые успели многим понравиться. Все 219 парков и лесопарков должны быть готовы, в том числе с точки зрения зимнего содержания — обеспечены коммунальной техникой, малой механизацией, противогололедными материалами, а также сотрудниками, которые позаботятся о чистоте и порядке», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

«С 1 декабря наши парки перейдут на зимний режим работы. Ранее с представителями депутатского корпуса, общественности лично проверил готовность парков к зиме. Парки обеспечены снегоуборочной техникой, инвентарем и противогололедными материалами. Укомплектован штат работников комплексного обслуживания территорий», — рассказал глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Этой зимой территории парков в городе Ступино и поселке Михнево будет убирать пять снегоочистительных машин, трактор «Беларусь», мини-погрузчик «Четра», из ручного инвентаря — воздуходувки, ледорубы, лопаты. В содержании парков будут задействованы 25 рабочих. Заготовлено 8 т гранитной крошки для обработки пешеходных дорожек.

По словам руководителя муниципалитета, 1 декабря в ступинском парке культуры и отдыха имени Николая Островского откроется бесплатный каток с искусственным льдом. Посетителям будут доступны 250 пар коньков напрокат, теплые раздевалки и зона фудкорта. Запланированы выступления фигуристов, мастер-классы, хоккейные матчи, интерактивные программы для детей. Каток будет работать до 15 марта ежедневно с 10:00 до 22:00. На велодорожке, если позволят погодные условия, подготовят двухкилометровую лыжню.

«1 декабря юных посетителей парков ждет анимационная программа, встреча со сказочными героями, фото в красочных световых фотозонах, зажжение центральных елок и множество сюрпризов», — отметил Сергей Мужальских.

Зимняя программа включает более 180 активностей, среди которых игровые и интерактивные программы, спортивные соревнования, творческие мастер-классы и многое другое. 2 января состоится традиционный костюмированный забег «Гонка после „Оливье“». 9 января в резиденции Деда Мороза пройдет концерт в солистов Ступинской филармонии «Поем новогодние песни от души». Творческая встреча пройдет в формате «народного караоке». Гости смогут исполнить любимые композиции вместе с профессиональными артистами.

На главной аллее парка гостей ждет арт-пространство, оформленное тематическими зимними фотографиями народного коллектива фотоклуба «Зенит» и стихотворениями поэтов ступинского литературного объединения «Родники».

Недавно в ступинском парке открыли автоматизированную кофейню. Популярность механического робота-бариста оказалась неожиданной даже для производителей. Ассортимент из шести видов кофе и горячих напитков раскупается быстрее, чем успевают пополнять.

«В прошлом сезоне наши парки посетило свыше 200 тыс. жителей и гостей округа. Этой зимой ожидаем более 300 тысяч гостей. Мы создаем комфортные условия для зимнего отдыха наших жителей и гостей. Обновленная инфраструктура и разнообразные мероприятия позволят активно, интересно и полезно провести время в парках этой зимой», — уточнил глава округа.

Анонсы событий можно увидеть на туристическом портале Подмосковья welcome.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.