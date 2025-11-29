Каток, лыжная трасса и две тюбинговые горки будут работать в Кузьминском лесопарке Котельников

В Кузьминском лесопарке городского округа Котельники активно ведется подготовка к зимнему сезону. Для обеспечения качественного содержания территории подготовлена вся необходимая уборочная техника и инвентарь, закуплены противогололедные материалы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Администрация округа совместно с представителем Министерства культуры и туризма Московской области провела проверку готовности парковой инфраструктуры к зимнему периоду.

К 30 ноября в лесопарке вся инфраструктура будет оформлена по сезонному стилю «Зима в Подмосковье». На территории установят шестиметровую новогоднюю ель с яркой иллюминацией и культурными кодами города Котельники, работы начнутся уже со следующей недели. Также установят две фотозоны — с символикой наступающего 2026 года и зимнюю композицию с санями Деда Мороза.

При установлении стабильных отрицательных температур и образовании снежного покрова планируется заливка катка на многофункциональной хоккейной площадке для свободного катания и игры в хоккей.

Для гостей Кузьминского лесопарка будет работать пункт проката коньков и тюбингов, некоммерческая торговая точка с горячим чаем и сладкой выпечкой, а также теплая точка «Зимний очаг».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.