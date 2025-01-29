Катки с искусственным льдом в Подмосковье посетили свыше 83,6 тыс человек

В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости катков с искусственным льдом с 20 по 26 января. Катки с искусственным покрытием посетило более 83,6 тыс. человек, сообщает пресс-служба ведомства.

В первый зимний месяц в Подмосковье начнут работу 40 сезонных искусственных катков.На подмосковных катках установлены общие требования, в числе которых: наличие проката необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация и качественный лед, который будет раскатываться с использованием специальной техники. Также предусмотрены теплые раздевалки для удобства гостей. А для того, чтобы согреться, будут доступны точки с продажей горячих напитков и питания.

Лидером по посещаемости стал каток в городском парке Лобни. Его посетили свыше 4,7 тыс. жителей и гостей региона. В парке организованы места для активного и тихого отдыха, выполнено озеленение, установлены скамейки, урны, системы уличного освещения и видеонаблюдения. Территория открыта для посещения гостей и жителей региона. Каток расположен по адресу: Московская область, г. о. Лобня, ул. Ленина, 22.

Вторым по востребованности был каток с искусственным покрытием в Раменском Центральном парке. Там побывали более 3,68 тыс. человек. Ежегодно в парке проходят традиционные праздники и народные гуляния: День Победы, День Города, День молодёжи, праздник газеты «Родник» и многие другие. Для отдыха и развлечения детей в парке оборудовали несколько детских площадок, рассчитанных на разные возрастные группы. В зоне спортивного отдыха появились площадка для стритбола, скейтпарк и воркаут-зона. Для проведения мероприятий и активностей в парке создали специальные пространства для сезонных ярмарок, концертов, мастер-классов, выставок и лекций. На территории установили системы наружного освещения, видеонаблюдения и оповещения. Парк украсили две полуротонды, качели, новые скамейки и элементы навигации. Также обустроили две входные группы, пункт охраны, три туалетных модуля и высадили цветники.

Тройку лидеров закрывает каток в парке 200-летия Егорьевска. Более 3,62 тыс. человек прокатились на нем. Парк «200 лет Егорьевску» стал одним из пространств, благоустроенных в 2023 году. В ходе благоустройства в парке выполнили устройство роллерной трассы и велодорожки, оборудовали тротуары-подходы к детским площадкам. Тут появились тематические детские игровые площадки по мотивам сказок известного детского писателя Эдуарда Успенского. В центре парка установлена многофункциональная сцена для мероприятий с местами для зрителей. Выполнена смотровая площадка «Голубой вагон». Адрес катка: Московская область, г. о. Егорьевск, г. Егорьевск, аллея Славы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.