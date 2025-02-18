Катки с искусственным льдом посетили более 57 тыс человек в Подмосковье

В первый зимний месяц в Подмосковье открылись 40 сезонных катков с искусственным льдом, которые уже привлекли более 1 миллиона посетителей, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

На катках установлены общие требования, направленные на создание комфортных условий для гостей. К ним относятся наличие проката необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация и качественный лед, который раскатывается с использованием специальной техники. Также предусмотрены теплые раздевалки для удобства посетителей, а для согрева доступны точки с продажей горячих напитков и питания. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона.

Лидером по посещаемости стал каток на Площади Дружбы в городском округе Истра, который с начала зимы посетили более 54 тысяч человек. За прошедшую неделю его посетило свыше 3 тысяч человек. Этот каток стал важной точкой притяжения для посетителей парка, на нем регулярно проходят различные мероприятия. Центральная площадь города, расположенная у МЦ «Мир», также служит местом для главных городских торжеств и массовых гуляний.

Второе место по востребованности занимает каток в парке 200-летия Егорьевска, где с начала зимы прокатилось более 53 тысяч человек. За последнюю неделю на катке побывали более 2,4 тысяч посетителей. Парк «200 лет Егорьевску» был благоустроен в 2023 году, в ходе которого была создана роллерная трасса и велодорожки, а также оборудованы тротуары-подходы к детским площадкам. В парке появились тематические игровые площадки, вдохновленные сказками известного детского писателя Эдуарда Успенского, а в центре установлен многофункциональный сценический комплекс для мероприятий.

Замыкает тройку лидеров новый каток в парке Мира в Коломне. За прошедшую неделю его посетило 2 тысячи человек, а с начала зимы — 31 тысяча. Парк Мира является многофункциональным городским пространством культуры и отдыха, основанным в советское время. Общая площадь парка составляет около 25 гектаров. Спортивная зона со скейтпарком расположена в юго-восточной части парка, а для посетителей с маленькими детьми предусмотрена полноценная детская площадка.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал губернатор.