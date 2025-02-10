Катки с искусственным льдом Подмосковья посетили свыше 67 тыс человек за неделю

В министерстве благоустройства Московской области рассказали о посещаемости катков с искусственным льдом с 3 по 9 февраля. Катки с искусственным покрытием посетило свыше 67 тыс. человек, сообщает пресс-служба ведомства.

В первый зимний месяц в Подмосковье начали работу 40 сезонных искусственных катков. С начала зимы их посетило почти 1 млн человек. На подмосковных катках установлены общие требования, в числе которых: наличие проката необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация и качественный лед, который будет раскатываться с использованием специальной техники. Также предусмотрены теплые раздевалки для удобства гостей. А для того, чтобы согреться, будут доступны точки с продажей горячих напитков и питания.

Лидером по посещаемости стал каток в г. о. Истра на Площади Дружбы. За прошедшую неделю его посетило свыше 4,5 тыс. человек. Он становится точкой притяжения посетителей парка, на нем проходят различные мероприятия. В Истре центральная площадь города расположена у МЦ «Мир». Именно на площади Дружбы проходят главные городские торжества и массовые гуляния.

Вторым по востребованности стал каток в парке 200-летия Егорьевска. Более 3,4 тыс. человек прокатились на нем. Парк «200 лет Егорьевску» стал одним из пространств, благоустроенных в 2023 году. В ходе благоустройства в парке выполнили устройство роллерной трассы и велодорожки, оборудовали тротуары-подходы к детским площадкам. Тут появились тематические детские игровые площадки по мотивам сказок известного детского писателя Эдуарда Успенского. В центре парка установлена многофункциональная сцена для мероприятий с местами для зрителей. Выполнена смотровая площадка «Голубой вагон». Адрес катка: Московская область, г. о. Егорьевск, г. Егорьевск, аллея Славы.

Тройку лидеров закрывает новый каток в парке Мира в Коломне. За прошедшую неделю его посетило 3, 2 тыс. человек. Парк Мира — многофункциональный городской парк культуры и отдыха, основанный в советское время. Он считается практический самым крупным лесным массивом Коломны. Общая площадь благоустройства порядка 25 гектар.

Концепцией предусмотрена реконструкция исторических элементов благоустройства. В парке появится фонтан, будут проложены беговые и велосипедные дорожки, сеть тротуаров и зона отдыха. Основные функциональные зоны расположатся в местах, свободных от деревьев. В юго-восточной части участка будет обустроена спортивная зона со скейтпарком. Для посетителей с маленькими детьми обустроят полноценную детскую площадку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.