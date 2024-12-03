Катки Подмосковья посетили 7,3 тыс человек в первый день зимнего сезона

В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости катков с искусственным льдом, открытых 1 декабря: катки посетили 7,3 тыс. человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Самые посещаемые из них:

округ Пушкинский, Центральный парк — более 580 человек;

Домодедово, парк «Елочки» — более 560 человек;

Люберцы, Наташинский парк — более 510 человек.

«С 1 декабря в Подмосковье начали открываться катки с искусственным льдом. Мы уделили особое внимание подготовке объектов, проверив их состояние и качество услуг. На открытых катках обеспечены комфорт и безопасность: прокат инвентаря, музыкальное сопровождение и теплые раздевалки», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В первый зимний месяц в Подмосковье начнут работу 37 сезонных искусственных катков, в том числе 8 новых.

На подмосковных катках установлены общие требования, в числе которых: наличие проката необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация и качественный лед, который будет раскатываться с использованием специальной техники. Также предусмотрены теплые раздевалки для удобства гостей. А для того, чтобы согреться, будут доступны точки с продажей горячих напитков и питания.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.