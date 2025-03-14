Катаклизмы возможны: садовод рассказала, что нельзя делать на участке в марте

Садовод Воронова призвала не торопиться с посевами на дачном участке в марте

Из-за аномально теплой зимы в Московском регионе снег сошел намного раньше обычного, поэтому дачники открывают сезон уже в марте. Ландшафтный дизайнер и блогер, эксперт союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, какие работы пора проводить на дачных участках, а что делать пока рано.

Эксперт посоветовала начать с уборки в саду и проветривания растений, но полностью открывать их не стоит, так как заморозки могут вернуться.

«Март считается еще зимним месяцем, и всякие катаклизмы возможны. Поэтому я бы просто сделала отдушины, дырочки для проветривания», — сказала Воронова в эфире радио Sputnik.

Например, если укрытие двойное, можно снять только верхний слой, а если сплошное, то можно отогнуть пленку по бокам и закрепить прищепками, создав сквозняк, уточнила она.

С обрезкой деревьев затягивать не стоит, это нужно успеть сделать, пока не началось «сокодвижение». Тем более сугробов уже нет и к деревьям можно спокойно подойти.

«Это делается именно в марте. Погода ускорилась, как бы не началось сокодвижение, поэтому ждать до апреля смысла нет», — отметила садовод.

Что касается посевов, то тут не стоит торопиться, потому что земля еще недостаточно прогрелась, не исключены морозы. Посеять рассаду можно в парнике, и то не всю.

«В конце марта можно в теплице посеять семена капусты на рассаду, потому что рассада капусты в квартире получается только у абсолютных гениев», — подчеркнула блогер, уточнив, что для успешного всхода капусты требуется плюс 1-2 градуса, а такую температуру дома обеспечить практически невозможно.