Каширский регоператор вывез более 280 тыс кубометров отходов в Подмосковье в этом году

Более 280 тыс. кубометров твердых коммунальных отходов вывез Каширский региональный оператор совместно с компанией «Эколайф» за первые 11 дней 2026 года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

С начала 2026 года команда Каширского регионального оператора и транспортная компания «Эколайф» вывезли свыше 280 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов. Этот показатель на 5% превышает объемы аналогичного периода прошлого года.

Генеральный директор КРО Марина Мезенцева отметила, что новогодние праздники традиционно сопровождаются увеличением количества отходов, а в 2026 году ситуацию осложнили рекордные снегопады. Она подчеркнула важность взаимодействия с управляющими компаниями для своевременного вывоза мусора и поблагодарила всех, кто помогает расчищать подъезды к контейнерным площадкам.

В зону обслуживания Каширского регоператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов. Жители этих территорий могут обращаться по вопросам вывоза отходов в офисы региональных операторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.