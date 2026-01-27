Каширский регоператор обновил 95 контейнеров для отходов в Подмосковье за неделю

Каширский региональный оператор за неделю установил 95 новых контейнеров для сбора отходов на обслуживаемых территориях Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В течение недели Каширский региональный оператор разместил 95 новых емкостей для сбора отходов на контейнерных площадках в зоне своей ответственности. В обслуживаемую территорию входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.

Сотрудники компании обновили 85 серых баков для смешанных отходов, 7 синих контейнеров для раздельного сбора и 3 накопителя для крупногабаритных отходов. Генеральный директор Каширского регоператора Марина Мезенцева отметила, что обновление контейнеров проводится регулярно. Обычно мусорные баки служат около трех лет и изготавливаются из прочного вторично перерабатываемого пластика, устойчивого к нагрузкам и перепадам температур.

При каждой замене специалисты оценивают состояние контейнера и принимают решение о ремонте или отправке емкости на переработку, если восстановление экономически нецелесообразно. Жителям напоминают: при обнаружении поврежденного контейнера следует сообщить в управляющую организацию или напрямую регоператору. Вопросы по вывозу отходов можно адресовать в офисы региональных операторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.