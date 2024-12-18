Каширских школьников научили исследовать родословную

17 декабря в Каширском краеведческом музее прошла лекция «Моя родословная», в которой приняли участие ученики 5-х классов школы № 9 городского округа Кашира. Занятие прошло в рамках Года семьи в России, передает пресс-служба адми

Сотрудники музея отметили, что ребят было сложно поставить в тупик вопросами про родословную, про родственные связи и далеких предков. Еще в 19 веке великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин писал: «Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности». Ребятам хорошо известно, что знать свои корни, знать историю своей семьи не только интересно, но и необходимо.

Методист музея рассказала ребятам, как и где собирать семейный архив, научила рисовать родовое древо.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.