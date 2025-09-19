Каширских долголетов познакомили с гимнастикой для рук

На занятиях гимнастики долголеты городского округа Каширы особое внимание уделяют выполнению зарядки для рук, которая оказывает положительное влияние на суставы и связочный аппарат, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Эта гимнастика направлена на поддержание здоровья и подвижности верхних конечностей, что особенно важно в зрелом возрасте.

Зарядка для рук — это не только способ поддержать активность и здоровье верхних конечностей, но и важный элемент комплексного подхода к сохранению качества жизни и подвижности на протяжении долгих лет.

Напомним, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru/activities

