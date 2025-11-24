Каширские волонтеры доставили военным гуманитарный груз и посылки от земляков

Прошел ровно месяц с предыдущей поездки, и каширские добровольцы вновь отправились к нашим воинам. На этот раз — с особенно важным и продуманным грузом, собранным по заявкам ребят, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Особое внимание было уделено эвакуационным тележкам. После того как в прошлый раз их впервые доставили в подразделения и убедились в их высокой востребованности, волонтеры подготовили и передали дополнительную партию. Инициатива была реализована при содействии администрации округа и активном участии многих каширян: добровольцев и ветеранов.

Помимо тележек, заявки на которые поступили уже из других подразделений, волонтеры доставили рации, генератор, дизельные отопители. Ветераны ОМВД России по г. о. Кашира по специальной заявке передали для военных бензопилы.

Особой стала поездка к бойцам западнее Донецка. Специально для них было собрано и доставлено более 30 спальников.

Важной частью гуманитарной помощи стала и душевная поддержка. Представители волонтерского отряда «ZOV сердца» из Каширы-8 привезли военным адресные посылки, письма и талисманы от земляков.

Обратный путь выдался непростым, однако уже на следующий день волонтеры приступили к формированию списков необходимого для следующей отправки — на этот раз в госпиталь.

Работа продолжается без пауз: уже намечена и предновогодняя поездка с теплым и ценным грузом для наших военных — подарками, письмами и пожеланиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.