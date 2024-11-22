Каширские долголеты укрепляют здоровье на занятиях по фитнесу

Участники проекта «Активное долголетие» городского округа Кашира уверены, что занятия по фитнесу это — способ сохранить здоровье и основные двигательные функции. На очередном занятии участники выполнили комплекс оздоровительных упражнений и тренировку для укрепления мышц, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Физические нагрузки помогают участникам проекта «Активное долголетие» городского округа Кашира сохранить гибкость суставов, держать тело в тонусе, быть полным энергии и сил.

Расписание занятий по фитнесу:

25 и 26 ноября: мкр. Ожерелье, ул. Советская, д. 27, 11.00;

26 и 28 ноября: мкр. Ожерелье, ул. Советская, д. 27, 18.00.

Напомним, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписание занятий можно по ссылке: https://dolgoletie.mosreg.ru/activities.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.