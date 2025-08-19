Каширские активисты «Движения первых» приняли участие в семейном форуме «Родные-Любимые»

16 августа в городском округе Ногинск прошел Семейный форум Движения Первых «Родные-Любимые». Это масштабное событие стало для участников настоящим праздником, направленным на укрепление семейных ценностей и развитие родительского сообщества. От городского округа Кашира в форуме приняли участие семья Фирсовых и наши активисты Аня Арефьева и Степа Вивтаник, сообщила пресс-служба администрациии городского округа Кашира.

Для «Первых» прошла теплая и интересная «Классная встреча» с Кириллом и Евой Диденок. Участники смогли познакомиться с их опытом и задать вопросы, которые волнуют. Искреннее и душевное общение вдохновило всех двигаться вперед, создавая счастливые семьи и успешную карьеру.

В рамках форума прошла торжественная церемония награждения победителей, создавших лучшие проекты для нашего регионального форума «Родные-Любимые». Семьи, активно участвующие в конкурсах и семейных инициативах на региональном уровне получили заслуженные награды и признание.

На сцене форума целый день выступали талантливые детские и семейные коллективы, а также известные артисты и музыканты, создавшие яркую и незабываемую атмосферу праздника. Каждый участник смог насладиться этим днём и зарядиться положительными эмоциями.

Завершил мероприятие зажигательный концерт Фогеля, автора-исполнителя, артиста AllStars Music, который не только исполнил свои лучшие хиты, но и создал атмосферу, которая останется в памяти надолго.

Посетители также участвовали в мастер-классах от партнеров, семейных психологов, педагогов-наставников, блогеров и лидеров мнений в сфере семейного воспитания, а также представителей культуры и искусства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.