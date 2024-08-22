Каширская больница передала лекарства в помощь жителям Курской области

Сотрудники Каширской больницы не смогли остаться равнодушными, когда узнали о нуждах эвакуированных детей из Курской области, находящихся в Ступинском социально-оздоровительном центре «Сосновый бор», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Коллектив организовал личный сбор средств и передал на закупку лекарственных препаратов 42 200 рублей.

«В сложившейся ситуации важно объединить усилия и оказать посильную помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Мы понимаем, насколько важна поддержка и медицинская помощь для жителей Курской области, и готовы делать все возможное, чтобы облегчить их жизнь в этот непростой период», — отметил главный врач Каширской больницы Юрий Володин.

Помимо медикаментов, в пункт временного пребывания были доставлены средства гигиены, детское питание, одежда и игрушки для семей с детьми. Весь процесс прошёл в тесном взаимодействии с общественным движением «Помощь нашим ребятам Кашира Ступино», благодаря чему вещи и медикаменты уже сегодня попали в пункт временного пребывания.

«Приобретенные лекарства соответствуют списку, рекомендованному Роспотребнадзором. Мы постарались учесть все возможные нужды, чтобы помощь была максимально эффективной», — подчеркнула сотрудница Каширской больницы и руководитель общественного движения «Помощь нашим ребятам Кашира Ступино» Татьяна Савина.

Коллектив больницы надеется, что их вклад поможет жителям Курской области чувствовать себя более защищенными и уверенными в сложное для них время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

На сегодняшний день в область доставили и разместили более 900 человек из Курской области.

ВСУ начали попытку вторжения на территорию РФ 6 августа. Они перешли госграницу, вооружившись западным оружием.