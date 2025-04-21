Каширяне в рамках акции «Память поколений нашего города» дарят подарки ветеранам

В рамках акции «Память поколений нашего города» жители Каширы дарят подарки ветеранам. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

«В год начала войны урожай зерна был хорошим, обильным. Взрослые не справлялись с уборкой. Мы, подростки, помогали. Девчонки лопатили зерно, чтобы не запревало. А ребята мешки грузили. Мой младший брат под мешками ходил наравне со взрослыми. А когда из-под Сталинграда немцев погнали, женщины пекли пышки, выходили и раздавали их нашим солдатам», — рассказала ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Таисия Клевитова.

Ей в преддверии праздника Победы вручили в подарок бытовую технику — стиральную машину, холодильник и компактный пылесос. Этому пылесосу Таисия Клевитова радуется больше всего: его и в руке держать удобно — легкий, и места много не занимает.

Побывал в гостях у ветерана и глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов. Побеседовал, расспросил о просьбах и пожеланиях. Как оказалось, балконная дверь плохо закрывается.

«Никак не могу закрыть дверь плотно. Остается щель, в которую сильно дует. Приходится ее подушкой закрывать», — объясняет Таисия Клевитова.

Вопрос решат в самые короткие сроки — такое поручение дал Михаил Шувалов.

Когда началась Великая Отечественная война, Таисия Васильевна вместе с одноклассниками вышла в поле. Здесь подростки убирали хлеб, помогали фронту. Сейчас ветеран окружена любовью и заботой большой семьи, внуками, правнуками.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.