Каширяне смогут отпраздновать День России в городском парке

В четверг, 12 июня, жители и гости городского округа Кашира смогут отпраздновать День России в городском парке. В этот день для жителей подготовлена насыщенная программа: флешмоб, акция «Триколор», творческая мастерская, а также концертная программа и спортивное мероприятие «Движение вверх», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Соревнования по волейболу, стритболу, настольному теннису, тренировка по регби и многое другое ждет жителей в этот день. Все желающие смогут сдать нормативы ГТО.

«День России — это не только праздник, но и возможность собраться с семьей и друзьями, насладиться общением и атмосферой единства. Приходите в городской парк парк 12 июня, чтобы отпраздновать этот важный день вместе с нами! Не упустите шанс провести его с пользой, радостью и весельем!», — поделилась планами директор Каширского городского парка Олеся Кожадей.

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