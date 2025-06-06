Каширяне активно голосуют на онлайн-собрании собственников жилья

Кашира участвует в проекте по организации электронного голосования в инфосистеме, что позволяет сделать взаимоотношения управляющих компаний и жителей более прозрачными, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В начале года запущен пилотный проект по организации и проведению общего собрания собственников в многоквартирных домах в системе ГИС ЖКХ — информационном портале, на котором можно создавать электронные голосования по любым вопросам, касающимся управления домом.

«Электронное голосование в системе ГИС ЖКХ дает возможность принять участие в нем из любой точки и позволяет снизить бумажный документооборот. На сегодняшний день управляющая компания „Жилресурс“ провела 17 собраний, МУП „Водоканал“ — 2 собрания и ООО „УК „ЖКХ без границ“ — 15 собраний в ГИС ЖКХ», — рассказал начальник управления ЖКХ Алексей Варакин.

Принять участие в голосовании можно будет в системе ГИС ЖКХ my.dom.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги.Дом», передав бланк администратору, который самостоятельно вносит данные, а также через МФЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.