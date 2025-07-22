Кашира 26 июля отпразднует День города

Приближается День города Кашира. В этом году Кашира отмечает свой 669-й день рождения. Гостей и жителей города ждет яркая и насыщенная праздничная программа, в которой будут задействованы все микрорайоны Каширы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Так, 25 июля на набережной Оки в Кашире пройдет концертная программа солистов, вокальных и хореографических коллективов округа. Кроме того, будут функционировать интерактивные площадки и проводиться творческие мастер-классы.

Основные праздничные мероприятия запланированы на субботу, 26 июля. В Кашире-1 пройдет ярмарка местных предприятий, мастер-классы, выставки, конкурсы и викторины, а также анимационная программа для детей и концерт местных талантов.

В микрорайоне Кашира-2 на территории городского парка и у Дворца спорта «Юбилейный» состоятся спортивные соревнования, мастер-классы, ярмарка ремесленников, игровые и концертные программы, будут работать аттракционы и праздничная торговля, а у сцены в сквере им. Генерала Белова у АТС пройдет танцевальный вечер.

Главная праздничная площадка на стадионе «Энергетик» откроется в 18.00. Для горожан и гостей Каширы выступят творческие коллективы города, а также на сцену выйдут группы «Партизан FM» и «GAYAZOV$ BROTHER$».

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