Карусели в Подмосковье посетили почти 6 тыс человек за прошедшую неделю

Жителям Московской области рассказали о посещаемости каруселей в муниципалитетах с 3 по 9 февраля. За прошедшую неделю карусели привлекли внимание 5,96 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Эти аттракционы, известные как «Сказка», были установлены по губернаторской программе и оформлены известным дизайнером Денисом Симачевым. Они созданы для досуга жителей и гостей Подмосковья, предлагая современные удобства, такие как профессиональная аудиосистема и иллюминация.

Первой по посещаемости стала карусель в городском округе Домодедово, которая привлекла свыше 1,2 тыс. посетителей. Карусель выполнена в французском стиле и украшена 26 расписными фигурами лошадей. Аттракцион находится в детском сквере. Важно отметить, что катание на карусели доступно бесплатно, и она открыта для посещения каждый день.

Второе место по популярности заняла карусель в Сергиево-Посадском городском округе, где ее посетили более 1 тыс. человек. Она расположена в парке «Скитские пруды», который был обновлен с 2019 года. В рамках обновления в парке были установлены входная группа, сцена для общественных мероприятий, а также различные спортивные площадки и зоны для отдыха. В 2023 году в парке появилась новая экстрим-зона с скейтпарком и памп-треком, что сделало его ещё более привлекательным для посетителей.

Замыкает тройку лидеров карусель в городском округе Одинцово, которая привлекла почти 1 тыс. посетителей. Она расположена на Центральной площади Одинцова, где также находятся современная детская площадка, лодочная станция и фудкорт. Это место стало популярным среди жителей и гостей региона на прошлой неделе.

На территории Подмосковья функционирует всего 8 каруселей, работающих с 11:00 до 20:00 (в Домодедово — до 19:00), кроме понедельника и вторника (в Домодедово — без выходных). Посетить карусели можно бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.