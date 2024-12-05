сегодня в 18:22

Карусели в Подмосковье посетили 7,32 тыс человек за неделю

В министерстве благоустройства Московской области привели статистику посещаемости каруселей в муниципалитетах с 25 ноября по 1 декабря. За прошедшую неделю карусели посетили 7,32 тыс. человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Самые посещаемые карусели за прошедшую неделю:

в Сергиевом Посаде — более 2 100 человек;

в Домодедове — более 1 200 человек;

в Чехове — более 800 человек.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию.

Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.