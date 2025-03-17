Карусели Подмосковья посетили 8,77 тыс человек с 10 по 16 марта

С 10 по 16 марта 2024 года карусели, известные как «Сказка», привлекли внимание 8,77 тыс. человек в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Эти современные аттракционы были установлены в рамках губернаторской программы и оформлены известным дизайнером Денисом Симачевым. Карусели созданы для досуга жителей и гостей региона, предлагая множество удобств, таких как профессиональная аудиосистема и красочная иллюминация.

Наиболее посещаемой каруселью на прошлой неделе стала карусель в Сергиевом Посаде, которая привлекла свыше 1,6 тыс. человек. Она расположена в парке «Скитские пруды», который был обновлен с 2019 года. В рамках обновления в парке были установлены новая входная группа, сцена для общественных мероприятий, а также спортивные площадки и зоны для отдыха. В 2023 году в парке появилась новая экстрим-зона с скейтпарком и памп-треком, что сделало его ещё более привлекательным для посетителей.

Второе место по популярности заняла карусель «Сказка» в Ногинске, которая за неделю привлекла свыше 1,64 тыс. человек. Данная карусель расположена в Центральном парке Ногинска, основанном в 1875 году в сосновом бору. Парк предлагает разнообразные возможности для отдыха всей семьей, включая аттракционы, детские площадки и батуты, а также различные развлекательные программы и еженедельные сеансы кино и театральные постановки. Центральный парк также предлагает прокат сезонного инвентаря и оснащен современной системой видеонаблюдения.

Замыкает тройку лидеров карусель в городском округе Домодедово, которая привлекла свыше 1,3 тыс. посетителей. Этот аттракцион выполнен в французском стиле и украшен 26 расписными фигурами лошадей. Карусель расположена в детском сквере и открыта для посещения каждый день, что делает ее доступной для всех желающих. Художественное оформление карусели было выполнено Денисом Симачевым, который придал аттракциону неповторимый облик. Карусель, созданная по итальянской технологии, оборудована 44 фигурами животных и яркой иллюминацией, создавая волшебную атмосферу для посетителей всех возрастов.

В пресс-службе ведомства отметили, что в регионе функционируют восемь каруселей, расположенных в различных городских округах. С момента установки каруселей в 2018 году эти объекты стали важной частью отдыха и развлечений для жителей и гостей Подмосковья, способствуя развитию культурной и развлекательной инфраструктуры региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.