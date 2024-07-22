Карусели и батуты в парке Домодедова соответствуют требованиям безопасности

На прошлой неделе инспектор Гостехнадзора Минэкологии провел надзорное мероприятие по соблюдению требований безопасной эксплуатации аттракционов в парке «Елочки» Домодедова. В ходе осмотра были проверены колесо обозрения, карусели и батуты. Нарушений выявлено не было, сообщает пресс-служба эко-ведомства.

«В ходе проверки ни у одного развлекательного технического средства не было выявлено нарушений правил эксплуатации аттракционов», — сообщил замминистра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Он добавил, что до этого серьезных недочетов в данном парке также не выявлялось.

«Владельцам развлекательных комплексов и аттракционов Подмосковья можно и нужно брать за пример опыт по соблюдению правил данным парком. С нашей стороны мы делаем все необходимое для исключения несчастных случаев. Сотрудниками управления Гостехнадзора еженедельно проводятся вебинары по порядку государственной регистрации аттракционов и осуществлению регионального государственного надзора. Все наши инспекторы — профессионалы своего дела, ведь от их компетентности и профессионализма зависят жизни и здоровье жителей региона», — сказал Воронцов.

С 2021 года на Минэкологии возложены полномочия надзорного органа в сфере безопасной эксплуатации аттракционов. На сегодня в Подмосковье зарегистрировано 663 аттракциона. Все они проверены сотрудниками управления Гостехнадзора на предмет безопасной эксплуатации. Наибольшее количество развлекательных технических средств сосредоточено в парках культуры и отдыха — 377, а именно в городских округах: Мытищи, Домодедово и Химки.

«Аттракционов в Подмосковье много, желающих на них прокататься, особенно в летний период, достаточно, поэтому регулярные проверки развлекательных технических средств необходимы, от такой работы зависит безопасность наших граждан. Не нужно думать, что проверки — это «сезонное явление». Нет, ведь на смену летним аттракционам приходят зимние, такие как: ледяные горки, тюбинговые трассы. Не нужно также забывать о крытых парках развлечений, где карусели и ракеты эксплуатируются круглый год. Инспекторы гостехнадзора проводят контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, выявляют нарушения эксплуатации, выдают предостережения безответственным собственникам аттракционов, проводят с ними разъяснительные беседы, если этих мер оказывается недостаточно, то уже решается вопрос об административном наказании», — добавил Воронцов.

С начала года привлечено к административной ответственности по материалам, оформленным сотрудниками прокуратуры: 4 индивидуальных предпринимателя, 1 юридическое и 2 должностных лица. Общая сумма штрафов составила 135 тысяч рублей. Управлением выдано 24 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.