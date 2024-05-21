Карусель в Сергиевом Посаде стала второй по посещаемости на прошлой неделе

С 13 по 19 мая карусель в Сергиевом Посаде посетили более 4 800 человек. Аттракцион вошел в тройку самых посещаемых каруселей на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Неповторимый облик художественному оформлению карусели придал художник и дизайнер Денис Симачев. Этот аттракцион, созданный по итальянской технологии, оборудован 44 фигурами животных и яркой иллюминацией, создавая волшебную атмосферу для посетителей всех возрастов.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время в Московской области функционирует восемь каруселей, расположенных в различных городских округах. С момента начала программы по установке каруселей в регионе в 2018 году, такие объекты стали важной частью отдыха и развлечений для жителей и гостей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.