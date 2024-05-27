Карусель в Одинцове посетили свыше 3,8 тыс человек за неделю

С 20 по 26 мая карусель в Одинцосвком г. о. посетили более 3 800 человек. Карусель стала четвертой по востребованности на прошлой неделе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Карусель находится на Центральной площади в Одинцовском округе. Неповторимый облик художественному оформлению карусели придал художник и дизайнер Денис Симачев. Этот аттракцион оборудован 44 фигурами животных и яркой иллюминацией, создавая волшебную атмосферу для посетителей всех возрастов.

Аттракцион установлен по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в детском сквере в центре города. Карусель работает ежедневно. Покататься на ней можно бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.