Карьерный эксперт рассказала, как сохранить отношения в коллективе

«Важно помнить, что соперничество не исключает возможности сотрудничества. Наоборот. Обсуждайте идеи, делитесь опытом и поддерживайте друг друга в достижении целей. Это не только улучшит отношения, но и повысит общую продуктивность», — сказала Семеренко.

Она порекомендовала избегать интриг — в условиях конкуренции легко поддаться искушению использовать нечестные методы для достижения своих целей.

«Однако интриги и сплетни могут разрушить доверие и создать токсичную атмосферу. Будьте открытыми и честными в своих действиях, избегайте манипуляций и старайтесь решать конфликты напрямую. Работайте над своим развитием: сосредоточьтесь на собственном профессиональном росте вместо того, чтобы сравнивать себя с другими. Участвуйте в тренингах, семинарах и курсах повышения квалификации», — посоветовала карьерный эксперт.

Семеренко пояснила, что это поможет стать более ценным сотрудником, продемонстрирует стремление к развитию без необходимости соперничать с другими.

«Еще один важный пункт — общение с руководством. Если чувствуете, что конкуренция начинает негативно сказываться на ваших отношениях с коллегами, обсудите это с начальником. Возможно существуют способы улучшения командной динамики или внедрения программ, способствующих сотрудничеству и поддержанию здорового духа в коллективе», — отметила эксперт.

Специалист напомнила, что важно не забывать соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Порой стремление к успеху может привести к выгоранию и стрессу. Нужно убедиться, что есть время для отдыха и восстановления сил. Здоровый баланс между этими сферами позволит оставаться продуктивным и позитивным в коллективе.

«Одним из основных принципов успешного взаимодействия в команде является уважение. Конкуренция не должна превращаться в борьбу за выживание. Вместо того, чтобы рассматривать коллег как соперников, постарайтесь воспринимать их как партнеров, с которыми можно делиться опытом и знаниями. Уважение к достижениям других поможет создать более гармоничную атмосферу», — заключила Семеренко.