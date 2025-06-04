Карьеристка и невротик: психотерапевт дал характеристику новой главе ООН Бербок

Эксперт по психологической безопасности, врач-психотерапевт Руслан Панкратов заявил, что избранная на пост председателя ООН Анналена Бербок склонна к невротизму и стремится к карьерному росту, а также отличается циничным прагматизмом, сообщает aif.ru .

«Такие люди часто бывают слишком мягкими, слишком сентиментальными, тревожатся без видимой причины всегда, то есть существует мощная предрасположенность к невротическому состоянию и психическому истощению, об этом говорят и глубоко залегающие темные круги под глазами», — сказал физиогномист.

По его словам, манера Бербок говорить и вести себя указывает на ее недоверчивость и привычку к долгим решениям. Скорее всего, она не любит спешки и теряется, когда от нее требуются оперативные действия.

Экс-главу МИД Германии Анналену Бербок избрали на пост председателя на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она будет получать около 13 тысяч евро ежемесячно без вычета налогов.