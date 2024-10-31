Кардиган или джемпер: дизайнер рассказала, что носить зимой вместо свитера

Дизайнер и сооснователь отечественного бренда женской одежды Treatea Сара Мегре перечислила вещи, которыми зимой можно заменить надоевшие свитера: кардиган, худи, вязаный джемпер, теплая водолазка или толстовка, сообщает «Секрет фирмы» .

«Трикотажный кардиган с добавлением шерсти или кашемировый — идеальный вариант, чтобы вещь согревала. Вязаный вариант более объемный, чем трикотажный», — отметила Мегре.

Худи — это толстовка с капюшоном, которая также может уберечь от холода. По словам дизайнера, вариантов такой одежды очень много: короткие до бедра, удлиненные модели, оверсайз и с принтами, с флисовой подкладкой и без нее. Худи отлично сочетаются с любой верхней одеждой.

Одна из лучших альтернатив свитеру — это теплый и универсальный джемпер. Дизайнер Мегре посоветовала отдавать предпочтение расслабленному силуэту и однотонным моделям пастельных тонов.