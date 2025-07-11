Карбокситерапию в центре «Ясенки» получают все бойцы СВО, проходящие реабилитацию

В реабилитационном центре «Ясенки» под Подольском участники СВО проходят процедуру карбокситерапии. С помощью укола в организм вводят медицинский диоксид углерода. Вещество постепенно поступает в более глубокие слои и восстанавливает их. Эффект от процедур сохраняется до полугода. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Бойцы поступают к нам с различными осколочными ранениями. Как мягких тканей, так и костных. Мы применяем этот метод для восстановления утраченных функций в костной системе. А также в суставных капсулах и для эстетического восстановления кожных покровов», — рассказал главный врач центра Михаил Белов.

Карбокситерапию бойцам проводит главный врач. С этим методом он знаком уже восемь лет. Обучался в Московской медицинской академии.

Медик отмечает, что в «Ясенках» аппарат используют в комплексе с мощной физиотерапевтической базой. И здесь этот метод стал большим подспорьем.

Аппарат для карбокситерапии в «Ясенки» поступил при поддержке министерства социального развития Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля 2023 года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.