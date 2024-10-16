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Капустинский залив в Мытищах планируют очистить от загрязнений

На Капустинском заливе Клязьминского водохранилища в Мытищах продолжаются работы по прокосу и удалению излишней водной растительности. Объем работ достаточно обширный и рассчитан на три сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

Жители местных населенных пунктов неоднократно обращали внимание на заболоченность залива, обращались в администрацию округа и Федеральное агентство водных ресурсов, где и было принято решение о включении залива в программу работ по расчистке от излишней водной растительности.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

В следующем году его реализация продолжится в рамках нового федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».

Общая цель — сохранение и восстановление окружающей среды, улучшение экологической ситуации.

На сегодняшний день филиалом «Мособлводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз» были организованы работы по очистке водной глади залива.

«Работа намечена долгосрочная и рассчитана на три сезона. Основная задача — предотвратить заболачивание залива и восстановить взаимообмен воды с водохранилищем», — пояснил директор управления экологии администрации городского округа Мытищи Артур Суворов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.