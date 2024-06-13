Капсулу времени заложили в основание будущей школы в Звездном городке

Депутат Государственной думы, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» по организации волонтерской деятельности принял участие в закладке капсулы времени в Звездном городке, сообщает пресс-служба депутата.

В День России в Звездном городке прошла церемония закладки первой на территории ЗАТО капсулы времени. В металлические тубы запечатали письма от космонавтов, работников ракетно-космической отрасли, жителей Звездного городка. Свое послание подготовил и депутат Александр Толмачев, представляющий округ в Государственной Думе. Парламентарий поделился, что в своем обращении к людям будущего от имени современников рассказал о делах настоящего, действующих планах освоения и изучения космоса, а также готовности сберечь Землю для новых поколений и утверждать победы России на всех фронтах деятельности.

В мероприятии приняли участие космонавты Борис Волынов, Юрий Онуфриенко, Сергей Корсаков, начальник ЦПК имени Ю. А. Гагарина Максим Харламов, легендарный гроссмейстер и президент федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

«Капсула будет вскрыта в 2061 году, в столетний юбилей первого космического полета. Через 37 лет новые поколения прочтут пожелания. А мы для них — продолжим побеждать, делать открытия в космосе и на Земле, смело и уверенно шагать вперед вместе со своей страной, с Россией!» — сказал Александр Толмачев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.