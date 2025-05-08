Капсулу с посланием потомкам заложили на Аллее Славы в Видном

Памятник участникам специальной военной операции появится на Аллее Славы в Видном. В преддверии 80-летнего юбилея Великой Победы в его основание заложили капсулу с посланием потомкам. Его текст участникам мероприятия зачитал Герой России Рашид Галиуллин. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского округа.

«Специальная военная операция стала суровым испытанием для всей страны. В этих непростых условиях Ленинский округ и его жители проявили лучшие качества — отвагу, стойкость, самоотверженность, преданность Родине и готовность прийти на помощь тем, кто нуждается в защите. Знаю, что за каждым героем стоит семья, ждущая его возвращения. Мы разделяем вашу боль и гордимся вашими близкими. Памятник станет местом, где каждый сможет почтить память погибших, выразить поддержку и солидарность тем, кто сейчас находится на передовой», — сказал глава муниципалитета Станислав Каторов.

В торжественной церемонии закладки капсулы также приняли участие заместитель прокурора Московской области Сергей Панин, председатель местного Совета депутатов Станислав Радченко, Герой России Рашид Галиуллин и вдова Героя России Юлия Иванова.

«Мы не знаем, каким будет ваш мир. Будут ли в нем войны и конфликты? Будет ли необходимость защищать свои идеалы с оружием в руках? Мы надеемся, что нет. Но если вдруг вам придется столкнуться с угрозой, помните, что сила России в духе единства, в связи поколений, в любви к Родине и готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в защите. Пусть этот памятник участникам специальной военной операции служит вам в этом напоминанием», — сказал Рашид Галиуллин.

Капсулу с посланием заложили в основание будущего памятника бойцам СВО. Участники церемонии почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к месту будущего мемориала.

Мемориальный комплекс Аллея Славы в центре города Видное включает в себя целый ряд памятников, увековечивающих подвиги земляков — защитников Родины. В его центре — Вечный огонь с монументом «Журавли». Также здесь есть Стена памяти, где высечены в граните имена свыше 8 тысяч видновчан, погибших в Великой Отечественной войне, и памятник воинам-интернационалистам, куда на сегодняшний день жители Ленинского округа приносят цветы и фотографии павших бойцов специальной военной операции.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.