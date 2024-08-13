Капсулу с мечтами юных посетителей выставки «Россия» отправят в космос

На выставке «Россия» собрали капсулу с сотнями тысяч детских мечт. Ее собираются запустить на Международную космическую станцию, сообщает пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“».

Ракету запустят 15 августа. За событием будут наблюдать 89 молодых людей, которые выиграли в проекте «Космическая экспедиция первых», проведенных «Движением первых» и «Роскосмосом».

За период проведения акции «Капсула мечт» собрали около 900 тыс. цифровых записей с детскими мечтами. Мероприятие организовали дирекция выставки вместе с «Роскосмосом» и «Движением первых».

Мечту дети загадывали в павильоне № 1 «Первые в России — стране возможностей», когда посещали экспозицию. Все их цели записали, перевели в цифровой вид и добавили в специальную систему.

Заместитель гендиректора выставки «Россия» Анастасия Звягина отметила, что цель акции — заставить детей и подростков поверить в свои мечты, стремиться к ним. Также хотелось показать, что РФ — государство, где возможно добиться любых целей, если для этого постараться.

В пример Звягина привела достижения, показываемые на выставке. В свое время они тоже были чьей-то мечтой. Также она добавила, что во время экспозиции организаторы пытались сделать все для того, чтобы дети и подростки запомнили эту встречу надолго, вдохновились ей.

Выигравшие в проекте «Космическая экспедиция Первых» приехали на Байконур 13 августа. На протяжении трех суток они будут изучать, как устроен и работает космодром. Уже 15 августа гости станут свидетелями отправки в космос транспортного грузового корабля «Прогресс МС-28».

Заместитель председателя правления «Движения первых» Марат Закиров сказал, что цель проекта — осуществить мечту тех ребят, которые хотели вживую увидеть запуск ракеты. Директор административного департамента «Роскосмоса» Дмитрий Шишкин призвал юношей присоединиться к образовательным и просветительским проектам государственной корпорации.