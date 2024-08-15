Капсулу с детскими мечтами посетителей выставки «Россия» отправили в космос

В четверг с космодрома Байконур на Международную космическую станцию (МКС) отправили мечты юных посетителей Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Сбор желаний проходил весь период работы выставки, сообщает пресс-служба форума.

Свидетелями пуска ракеты с капсулой стали молодые люди из всех 89 регионов РФ, победившие в проекте «Космическая экспедиция Первых». Желания юных посетителей были визуализированы с помощью искусственного интеллекта и занесены в специальную электронную систему. Всего было собрано более 900 тыс. детских желаний.

Мечты юных посетителей выставки собирали в павильоне № 1 «Первые в России — стране возможностей» во время акции «Капсула мечт».

«Достижения, представленные на выставке, когда-то тоже были чьей-то мечтой, которая стала реальностью. Мы постарались показать детям, что Россия — это страна возможностей. Страна, где можно добиться чего угодно, если приложить усилия. Мы постарались вдохновить мечтать и стремиться к исполнению своей мечты», — заявила замгендиректора выставки «Россия» Анастасия Звягина.

Директор административного департамента госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин рассказал, что все детские желания отправили в специальной капсуле на борт МКС. Он призвал ребят мечтать, смело действовать и присоединяться к образовательным проектам.

Победители проекта «Космическая экспедиция Первых» прибыли на Байконур 13 августа. В течение 3 дней ребята знакомились с работой космодрома, а 15 августа наблюдали запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-28», выведенного на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а».