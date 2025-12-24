Капремонт звенигородского спорткомплекса «Звезда» выполнен на 25%. Работы на объекте выполняются в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В здании завершили демонтаж, сейчас подрядчик усиливает стены фахверками и возводит внутренние перегородки. На втором этаже рабочие заканчивают черновую отделку и стяжку, на первом смонтирована большая часть перегородок из газобетона, впереди инженерные коммуникации. Тепловой контур закрыт, в январе подрядчик приступит к чистовой отделке. На площадке работают 35 человек, задействованы 4 единицы техники», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Капитальный ремонт объекта должен завершиться к сентябрю 2026 года. На первом этаже спортивного комплекса будут основной спортивный зал, большой и малый бассейны, тренерские, кафе, комфортные раздевалки с душевыми. На втором этаже здания появятся современные залы для бокса, гимнастики и фехтования.

Как сообщалось ранее, на базе «Звезды» помимо муниципальных спортивных школ, тренировались учреждения спорта, подведомственные Министерству физической культуры и спорта Московской области. До начала капитальных работ в здании проходили матчи чемпионата России по гандболу. В государственную программу спорткомплекс был включен в феврале 2025 года.

