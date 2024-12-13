Капремонт завершили во всех корпусах «Черноголовской СОШ» в 2024 году

В 2024 году завершился капремонт во всех корпусах «Черноголовской СОШ». На сегодняшний день все три здания школы обрели новый вид. Везде сделан ремонт, закуплена мебель и установлено новое оборудование. Для обучающихся созданы комфортные условия для получения знаний. В таком пространстве хочется учиться и преподавать. Об этом сообщает пресс-служба секретаря местного отделения «Единая Россия» городского округа Черноголовка Леси Шгалевой.

Образование — одно из ключевых направлений народной программы партии



Обновление школ — это важная составляющая развития образования в городе. Начиная с 2021-го года, шаг за шагом, были отремонтированы все три здания. Позади большая работа, качественно изменившая образовательную среду в наукограде.

«В обновленных корпусах школы есть все необходимое для качественного обучения — просторные, светлые классы, оснащенные современным оборудованием, столовая, актовый и спортивные залы, кабинеты для дополнительного образования. На территории корпуса Халатникова обновлен спортивный стадион, с беговыми дорожками и трибунами, который станет доступен не только для школьников, но и для всех жителей города», — рассказала секретарь местного отделения «Единая Россия» городского округа Черноголовка Леся Шгалева.

Сегодня школы — это самые современные по оснащению здания в городе. Первые результаты уже видны — растут образовательные рейтинги нашей школы, ученики и учителя показывают впечатляющие результаты на конкурсах и олимпиадах различного уровня.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.