Капремонт стадиона «Торпедо» на финишной прямой

В Орехово-Зуеве на улице Мадонской завершается ремонт стадиона «Торпедо». Его обновление стало одним из наказов жителей, вошедших в Народную программу «Единой России», передает пресс-служба партии.

«Торпедо» — это база футбольной спортшколы «Спартак-Орехово». Стадиону более 50 лет, ежедневно стадион посещают около 100 человек. Два универсальных зала принимают любителей карате, волейбола и мини-футбола. Зимой хоккейная площадка превращается в каток, открытый для всех.

В рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия» секретарь местного отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Геннадий Панин совместно с депутатами Московской областной Думы Максимом Коркиным, Эдуардом Живцовым проверили, как идут работы наглавной тренировочной базе молодежной футбольной команды округа.

Спортивный комплекс занимает площадь более 12 тысяч м2. Строительная готовность объекта составляет порядка 90%. Сейчас 77 рабочих и пятьединиц техники задействованы на площадке. Специалисты устанавливают навесы над трибунами и создают дренажную систему на футбольном поле. В спортивном павильоне ведется монтаж электрики, систем вентиляции и отопления, а также прокладка трасс для кондиционеров.

«В ходе ремонта будут обновлены футбольное поле, беговые дорожки, помещения спортивных залов и раздевалок. Полностью заменят все инженерные коммуникации, сантехнику, окна и двери. Этот проект — важный шаг к созданию условий для развития молодого поколения спортсменов и популяризации здорового образа жизни в нашем округе», — поделился Геннадий Панин.

Также здесь установят новое освещение, системы видеонаблюдения и безопасности. После завершения капитального ремонта стадион «Торпедо» приобретет современный облик и расширит возможности для занятий спортом: современный спортивный павильон с залами для тренировок и тренерскими, новое покрытие поля с дренажной системой для обеспечения комфортных условий в любую погоду, новые трибуны для болельщиков, хоккейная коробка, воркаут площадка, волейбольная площадка. Помимо этого, планируется благоустройство прилегающей территории.

«На объект завозят последние стройматериалы и выходят на финишную прямую. Ожидаем открытие спорт объекта уже в октябре», — сообщил Геннадий Панин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.