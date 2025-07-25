Капремонт школы № 7 в Долгопрудном выполнен на 80%

Общество

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В пятницу глава Долгопрудного Олег Сотник проверил ход капитального ремонта школы № 7. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день:

  • общий объем выполненных работ — 80,3%;
  • общестроительные работы выполнены на 89%;
  • монтаж внутренних инженерных сетей и систем осуществлен на 85%.
  • средняя численность рабочих — 97 человек;
  • количество строительной техники — 3 ед.

Выполненные объемы работ за неделю:

  • монтаж накрывных элементов парапета;
  • штукатурка внутренних стен и перегородок;
  • отделочные работы в помещениях;
  • монтаж подвесных потолков;
  • монтаж оконных отливов;
  • монтаж стеклопакетов алюминиевых витражных конструкций;
  • поставка металлических дверей;
  • монтаж лотков и кабельная разводка системы электроснабжения и освещения;
  • монтаж потолочных светильников;
  • монтаж этажных электрощитов;
  • монтаж коробов системы общеобменной вентиляции;
  • вертикальная планировка;
  • монтаж фасадного утеплителя;
  • базовая и декоративная штукатурка фасада;
  • окраска фасада

Благоустройство территории за неделю:

  • установка бортового камня;
  • устройство оснований и твердых покрытий проездов и площадок;
  • погрузка и вывоз строительного мусора на утилизацию.

«Администрация округа понимает высокую социальную значимость проекта по школе № 7. Делаем все возможное, чтобы работы шли по графику и соответствовали всем требованиям и стандартам», — отметил глава округа Олег Сотник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.