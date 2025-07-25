Капремонт школы № 7 в Долгопрудном выполнен на 80%

На сегодняшний день:

общий объем выполненных работ — 80,3%;

общестроительные работы выполнены на 89%;

монтаж внутренних инженерных сетей и систем осуществлен на 85%.

средняя численность рабочих — 97 человек ;

количество строительной техники — 3 ед.

Выполненные объемы работ за неделю:

монтаж накрывных элементов парапета;

штукатурка внутренних стен и перегородок;

отделочные работы в помещениях;

монтаж подвесных потолков;

монтаж оконных отливов;

монтаж стеклопакетов алюминиевых витражных конструкций;

поставка металлических дверей;

монтаж лотков и кабельная разводка системы электроснабжения и освещения;

монтаж потолочных светильников;

монтаж этажных электрощитов;

монтаж коробов системы общеобменной вентиляции;

вертикальная планировка;

монтаж фасадного утеплителя;

базовая и декоративная штукатурка фасада;

окраска фасада

Благоустройство территории за неделю:

установка бортового камня;

устройство оснований и твердых покрытий проездов и площадок;

погрузка и вывоз строительного мусора на утилизацию.

«Администрация округа понимает высокую социальную значимость проекта по школе № 7. Делаем все возможное, чтобы работы шли по графику и соответствовали всем требованиям и стандартам», — отметил глава округа Олег Сотник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.