Капремонт школы № 7 в Долгопрудном выполнен на 80%
Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
В пятницу глава Долгопрудного Олег Сотник проверил ход капитального ремонта школы № 7. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
На сегодняшний день:
- общий объем выполненных работ — 80,3%;
- общестроительные работы выполнены на 89%;
- монтаж внутренних инженерных сетей и систем осуществлен на 85%.
- средняя численность рабочих — 97 человек;
- количество строительной техники — 3 ед.
Выполненные объемы работ за неделю:
- монтаж накрывных элементов парапета;
- штукатурка внутренних стен и перегородок;
- отделочные работы в помещениях;
- монтаж подвесных потолков;
- монтаж оконных отливов;
- монтаж стеклопакетов алюминиевых витражных конструкций;
- поставка металлических дверей;
- монтаж лотков и кабельная разводка системы электроснабжения и освещения;
- монтаж потолочных светильников;
- монтаж этажных электрощитов;
- монтаж коробов системы общеобменной вентиляции;
- вертикальная планировка;
- монтаж фасадного утеплителя;
- базовая и декоративная штукатурка фасада;
- окраска фасада
Благоустройство территории за неделю:
- установка бортового камня;
- устройство оснований и твердых покрытий проездов и площадок;
- погрузка и вывоз строительного мусора на утилизацию.
«Администрация округа понимает высокую социальную значимость проекта по школе № 7. Делаем все возможное, чтобы работы шли по графику и соответствовали всем требованиям и стандартам», — отметил глава округа Олег Сотник.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.
«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.