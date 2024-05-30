Капремонт школы им Попова во Власихе идет в соответствии с графиком

Капитальный ремонт школы им. А. С. Попова во Власихе идет в заданном темпе. Строительные работы ведутся согласно графику.

Глава округа Герман Потапчук провел уже ставшее традиционным выездное совещание по капитальному ремонту школы. На самом актуальном в этом году строительном объекте вместе с главой присутствовали его заместитель Александра Шкуренко, директор школы Галина Шик, педагоги и представители подрядной организации.

Как отметил Потапчук, капитальный ремонт школы по президентской программе находится в активной фазе, все работы идут согласно утвержденному графику.

«Серьезных проблемных вопросов нет, все обсуждается и решается сразу. Так, в ходе проведения работ было обнаружено, что одна из опорных колонн находится в неудовлетворительном состоянии, принято решение об усилении несущей способности конструкции. Капремонт идет по графику. Мы не имеем права затянуть этот капитальный ремонт на неопределенное время, дети должны вернуться в школу 1 сентября», — подчеркнул Потапчук.

На объекте выполнены основные работы по стяжке пола, демонтажу перегородок, кровли, внутренних инженерных систем. Смонтированы новые стены, специалисты ведут работы по штукатурке, грунтовке и шпаклевке стен. Практически завершены работы по заливке монолитной плиты в переходе между корпусами Б и В, ранее там были проведены работы по оборудованию специального «пирога» для утепления полов.

«Идут интенсивные работы по установке слаботочных систем, теплоснабжения, канализации, водоотведения и водоснабжения. В целом к чистовой отделке готовы вторые этажи всех корпусов. Специалисты также приступили к кровельным работам», — рассказала Шик.

Она добавила, что строители всегда с готовностью откликаются на все замечания и предложения. Так, в ходе совещания поднимался вопрос естественной вентиляции в помещениях и классах, а также возможность «зашить» радиаторы и трубы отопления в учебных кабинетах в целях безопасности детей. Также коллективным решением была выбрана плитка напольного покрытия — устойчивая к повреждениям и истираниям, по цветовой гамме и качеству соответствующая и проектному решению, и всем санитарным, строительным нормам и правилам.

«Каждую неделю мы видим позитивные изменения в школе. Капитальный ремонт идет в заданном темпе, подрядчик справляется со всеми видами работ. Мы уверены, что новый учебный год встретим вместе с ребятами в красивой, светлой, отремонтированной школе!» — сказала учитель английского языка Татьяна Мазирко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.