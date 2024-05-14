Капремонт проведут в Орехово-Зуевском железнодорожном техникуме им Бондаренко

Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В. И. Бондаренко планируют капитально отремонтировать, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации ГБПОУ МО „Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В. И. Бондаренко“ Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В. И. Бондаренко», Московская область (учебный корпус, мастерские), Московская область, Орехово-Зуевский округ, г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, дом № 39.

Подрядчику предстоит подготовить проектно-сметную документацию, выполнить строительно-монтажные работы, технологические решения, провести благоустройство территории, поставить оборудование. Проектная вместимость обучающихся — 720 мест.

Завершить работы планируется в 2025 году.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.