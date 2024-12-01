Капремонт подмосковного Дворца культуры «Родина» завершат в 2025 году

В городском округе Химки идет капитальный ремонт здания Дворца культуры «Родина», расположенного в парке Толстого. Рабочие уже приступили к демонтажу внутренних конструкций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

ДК «Родина» — уникальное культурное пространство в Химках. Место притяжения для тысяч жителей совершенного разного возраста. Капитальный ремонт позволит подарить вторую жизнь объекту и сделать его более современным, сохранив при этом главное предназначение.

Общая площадь объекта составляет более 4,5 тыс. кв. м. В ходе капремонта новый облик приобретут фасад здания, входная группа и прилегающая территория. Специалисты проведут внутреннюю отделку помещений, выполнят необходимые кровельные работы, установят новые окна и двери, а также заменят все инженерные сети, радиаторы и сантехническое оборудование. Кроме того, в здании появится новая мебель и современное оборудование.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Завершат все работы до конца следующего года.

Дворец культуры «Родина» — одно из ведущих учреждений культуры городского округа Химки. Здесь проводят мероприятия городского, областного и всероссийского масштаба — фестивали искусств, конкурсы, спектакли, концерты, развлекательные программы, выставки и многое другое. На протяжении уже 63 лет здесь развивают таланты будущих артистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.