Капремонт плотины проведут в Можайском округе

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту плотины в Можайском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2026 году», — сказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту плотины пруда на ручье б/н — притоке реки Москвы в д. Небогатово Можайского г. о.

Планируется выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации на капитальный ремонт, и далее капитальный ремонт гидротехнического сооружения для обеспечения безопасности эксплуатации, в целях уменьшения риска аварийной ситуации, защиты населенных пунктов и объектов народного хозяйства от затопления и разрушения.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» и финансируются за счет средств» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Можайского городского округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.