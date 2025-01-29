Капремонт плотины на реке Коломенка завершился в Подмосковье

По прогнозам, ввиду малоснежной зимы большого паводка в Подмосковье не ожидается, тем не менее, в регионе делается все для того, чтобы минимизировать риски от половодья.

Работы прошли в рамках государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023–2030 годы. Проект создавали специалисты ООО «Рязаньпроект», подрядная организация — ООО «Гарант-Строй». Основной частью проекта стал ремонт гидроузла длиной 35 метров, который состоит из земляной части — береговых примыканий, а также водосливной железобетонной плотины, работающей в период паводка по типу водослива с широким порогом. В ходе работ было использовано около 1600 кубометров бетона.

«Эта плотина — один из основных гидротехнических объектов на реке Коломенка и от ее эффективной работы зависит безопасность и набережной, и объектов культурного наследия, которые находятся вдоль реки», — рассказал Павел Бида.

В ходе визита, министр также обсудил с коллегами возможность автоматизации работы гидротехнического сооружения. Это позволит значительно повысить эффективность и надежность его эксплуатации, а также снизить затраты на обслуживание. Основные работы по капитальному ремонту железобетонных конструкций проводились летом и осенью с тем, чтобы гидротехническое сооружение было готово до наступления весеннего половодья. По оценке специалистов, отремонтированная плотина позволит максимально снизить риск ущерба от паводковых вод.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.