Капремонт Лотошинской детской школы искусств завершат до конца 2026 года

В 2026 году пройдет капитальный ремонт «Лотошинской детской школы искусств» на улице Центральная в городе Лотошино. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

«В течение 2026 года мы проведем работы по обновлению здания школы искусств — ремонтные работы охватят все основные аспекты здания: фасад, кровлю, внутренние стены, инженерные коммуникации, а также учебные кабинеты. Помимо этого, планируется закупка новой мебели и музыкального оборудования для обеспечения комфортных условий обучения юных музыкантов», — отметил А. Туровский.

Подрядчик проводит подготовительный этап работ, ведется передача помещений, вынос мебели.

Проект направлен на создание комфортных условий для обучения и развития талантов юных жителей Лотошино. Модернизация школы позволит расширить возможности для получения качественного художественного образования.

Площадь здания школы 827,1 кв. м.

Работы будут проведены в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.