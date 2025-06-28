Капремонт гимназии имени Подольских курсантов завершили в мкр Климовск Подольска

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Подошел к концу капитальный ремонт Академического корпуса Гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. Рабочие расставляют мебель и настраивают оборудование, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Работы проводились в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети». Обновленная Гимназия отроет двери уже 1 сентября.

Новая мебель и оборудование

Фото - © Пресс-служба администрации городского округа Подольск Фото - © Пресс-служба администрации городского округа Подольск Фото - © Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Уже почти во всех кабинетах корпуса появилась новая мебель, а в обновленном спортзале — спортивные снаряды и необходимый инвентарь. В актовом зале было подключено световое и звуковое оборудование, а также установлены удобные мягкие кресла.

Пищеблок оборудовали посудомоечной машиной, электроплитами и духовыми шкафами. Также в обновленной столовой была собрана мебель для детей.

Спортивные объекты

Фото - © Пресс-служба администрации городского округа Подольск

На школьном стадионе были приведены в порядок беговые дорожки, а на футбольном поле специалисты положили новое искусственное покрытие. Также рядом поставили спортивные тренажеры.

Эстетические улучшения

Фото - © Министерство строительного комплекса Московской области Фото - © Министерство строительного комплекса Московской области Фото - © Министерство строительного комплекса Московской области Фото - © Пресс-служба администрации городского округа Подольск Фото - © Пресс-служба администрации городского округа Подольск

На фасаде здания появилось панно с изображением памятника Подольским курсантам. Внутри стены оформлены картинами, посвященными истории Подольска.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.