Капремонт дома № 45 на ул Гоголя в поселке Люберец завершат к концу июня

К концу первого летнего месяца подрядная организация планирует завершить работы по капитальному ремонту дома № 45 на улице Гоголя в поселке Томилино городского округа Люберцы, передает пресс-служба администрации городского округа.

Ход работ совместно с инициативными жителями проверил заместитель главы Константин Карпов.

С 2023 года подрядная организация ООО «ВАТАГА» проводят капремонт. Работы по ремонту крыши, фасада с применением навесной системы с утеплением, по замене системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения будут выполнены в полном объеме к концу июня.

Работы по ремонту внутридомовой системы электроснабжения и замене системы газоснабжения с установкой датчиков загазованности уже завершены.

В текущем году в округе планируют капитально отремонтировать 153 многоквартирных дома: в городе Люберцы — 78 домов, 36 — в Малаховке, 19 — в Краскове, в Томилине — 12 и 8 — в Октябрьском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.