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Капремонт Детской школы искусств № 1 в Люберцах завершат в сентябре этого года

В Детской школе искусств № 1 по ул. Кирова, 43 в городском округе Люберцы в рамках капитального ремонта приступили к внутренней отделке помещений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Школа построена в 1938 году и, конечно, за годы эксплуатации требовала капитального обновления. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева Детская школа искусств № 1 вошла в государственную программу. Сейчас подрядчик утепляет фасад, монтирует слаботочные системы, ведет внутреннюю отделку помещений», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Также строители выполняют работы по устройству металлоконструкций каркаса холодной пристройки, прокладке внутренних электрических сетей, ремонту кирпичной кладки цоколя, шпаклеванию и грунтовке стен. Также проводится уборка строительного мусора.

Он добавил, что после капитального ремонта в школе появятся зоны ожидания для родителей, будет установлена новая мебель, а территория будет полностью благоустроена.

Открытие обновленной Детской школы искусств запланировано на сентябрь 2025 года.

Всего в 2025 году в городском округе Люберцы планируется завершить строительство и капитальный ремонт 16 социальных объектов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.