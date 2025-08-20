Капитаном атомного ледокола впервые в России стала женщина

сегодня в 22:34

Капитаном атомного ледокола «Ямал» (проект 10521, входит в состав ФГУП «Атомфлот», предприятие Росатома) впервые в истории назначили женщина. Этот пост получила Марина Старовойтова, пишет ТАСС .

Об этом назначении объявили на торжественном концерте в честь 80-летия атомной отрасли России.

До этого Старовойтова была старшим помощником капитана атомного ледокола «Ямал».

Капитанский знак ей вручил на сцене ветеран атомного ледокольного флота, капитан дальнего плавания Александр Баринов.

Россия — единственная страна, обладающая флотом атомных ледоколов. Как появились подобные суда, чем они помогают в освоении Арктики и торговле на Северном морском пути, читайте в материале РИАМО.