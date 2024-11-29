Капитальный ремонт скатной кровли проводят в доме на ул Маршала Говорова в Балашихе

Начальник управления ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова провела встречу с жителями дома № 10 на улице Маршала Говорова в микрорайоне Заря в формате «срочной выездной администрации», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Она прошла по поручению заместителя главы городского округа Максима Сидоркина. В рабочей встрече приняли участие представители Фонда капитального ремонта Московской области, подрядная организация и управляющая компания.

Главная тема — проведение ремонта кровли дома. В рамках реализации региональной программы Московской области по проведению капремонта в многоквартирном доме проводят капитальный ремонт скатной кровли. Во время рабочей встречи участники осмотрели ход работ, а также чердачное помещение дома. На сегодняшний день объем выполненных работ составляет около 50%. По итогам встречи подрядной организации дано поручение завершить все строительно-монтажные работы до 25 декабря.

Кроме этого, Юлия Смирнова осмотрела ход по капитальному ремонту кровли в еще в двух домах в микрорайоне Заря. Контроль темпов и сроков завершения работ взят на особый контроль администрацией городского округа Балашиха.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что задача регионального правительства — оправдывать высокое доверие жителей.

«Наша задача — каждый раз оправдывать, каждый раз предлагать решение тех проблем, которые существуют в разных городах Московской области», — сказал Воробьев.