Капитальный ремонт школы в Серкове завершен на 82%

В поселке Серково активными темпами ведется обновление здания школы общей площадью 3544 кв. м. На сегодняшний день готовность объекта составляет 82%, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На строительной площадке задействованы 30 специалистов. В настоящее время выполняются внутренние отделочные и инженерные работы: окрашиваются стены, устанавливаются закладные под уличное освещение, укладывается плитка в пищеблоке, ведутся электромонтажные работы и подшиваются потолки.

Ремонт осуществляется в рамках государственного контракта на сумму свыше 331 млн рублей.

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков отметил, что власти держат ситуацию под постоянным контролем и прилагают все усилия для завершения работ в срок.

«До начала учебного года остаётся чуть более полутора месяцев. Мы делаем всёе чтобы ребята 1 сентября пришли в обновленные, комфортные и безопасные школы», — подчеркнул Андрей Булгаков.

Кроме школы в Серково, капитальный ремонт в этом году проводится ещё в четырёх образовательных учреждениях округа: лицее № 14 имени Ю. А. Гагарина, средней общеобразовательной школе № 16 (дошкольное отделение на улице Парковой, строение 9Б), школе № 10 с углублённым изучением отдельных предметов (дошкольное отделение), а также школе № 24 имени С. А. Красовского.

Обновлённая инфраструктура создаст все условия для качественного и современного образовательного процесса в новом учебном году.